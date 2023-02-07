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Сегодня, 13:06

Аленичев назвал Промеса легендой «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что проблемы с законом полузащитника красно-белых Квинси Промеса будут мешать ему показывать свой футбол во второй части сезона РПЛ.

«Квинси легенда клуба. Он уже очень долгое время в «Спартаке». Учитывая, что он очень многое сделал для клуба, его уже можно считать нашим, «мясным», — приводит слова Аленичева Sport24.

В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-07-alenichev-pro-delo-promesa-ne-ponimayu-kak-on-spokoyno-spit-uveren-vesnoy-on-ne-smozhet-pokazyvat-svoi-umeniya
Дмитрий Аленичев
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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4.03 16:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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