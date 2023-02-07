Аленичев назвал Промеса легендой «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что проблемы с законом полузащитника красно-белых Квинси Промеса будут мешать ему показывать свой футбол во второй части сезона РПЛ.

«Квинси легенда клуба. Он уже очень долгое время в «Спартаке». Учитывая, что он очень многое сделал для клуба, его уже можно считать нашим, «мясным», — приводит слова Аленичева Sport24.

В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.