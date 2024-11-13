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Представитель Мухина: «Думаю, что в ближайшее время увидим Максима на поле»

Константин Белов
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о самочувствии игрока.

«Все идет к полнейшему восстановлению. По снимкам, с хирургической точки зрения, у Максима все хорошо, но оставались боли. Все дополнительные тесты провели, все нормально. Думаю, что в ближайшее время увидим Мухина на поле. Только нужно будет понять, в каких кондициях находится. Очень надеюсь, что он вернется в заявку на матч и получит небольшое количество времени на поле, чтобы почувствовать вкус игры. Мы знаем характер Мухина, думаю, что все будет хорошо», — сказал Кузьмичев «СЭ».

22 октября 2023 года стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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