Чибота поделился мнением о Дзюбе
Нападающий «Акрона» Мавис Чибота рассказал о том, какое впечатление у него оставил Артем Дзюба.
«Артем — звезда! Таких нет! Я-то думал, что это я «клоун», как говорят в Израиле. Просто невероятно видеть такого человека, который столько всего прошел в футболе, но остается собой», — сообщил Чибота «ВсеПроСпорт».
В текущем сезоне на счету 36-летнего форварда 8 матчей во всех турнирах, 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.
Источник: «ВсеПроСпорт»
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|
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|4
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|
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|3
|9
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|
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|Химки
|15
|2
|6
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|16-28
|12
|
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|15
|2
|6
|7
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|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
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|22.11
|19:00
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Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
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ЖК
|Г
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
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Крылья Советов
|11
|1
|3
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