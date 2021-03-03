Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина выразила соболезнования в связи со смертью Розанова

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина в разговоре с «СЭ» выразила соболезнования в связи со смертью известного комментатора Юрия Розанова.

«Из жизни ушел человек, голос которого был известен каждому футбольному и хоккейному болельщику, — сказала Илюхина. — Это огромная утрата для российского спорта и журналистики. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Розанова, коллегам и слушателям комментатора. Светлая память».

Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет. Работал преимущественно на футбольных и хоккейных трансляциях. Телекомментатор вместе с Сергеем Крабу был награжден премией ТЭФИ в 2012 году за работу в финале молодежного чемпионата мира по хоккею-2011. В нем россияне обыграли канадцев со счетом 5:3.

В начале 2019 года у Розанова был диагностирован рак. Осенью он вернулся к работе и продолжал проходить лечение.