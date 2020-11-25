Глушенков приступил к тренировкам на поле
16:48
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков приступил к тренировкам на поле, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Мы ждали, Макс», — с такой подписью опубликован пост в Twitter.
Максим Глушенков вернулся к тренировкам на поле!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020
Мы ждали, Макс! ?? pic.twitter.com/RL5O7B8RhD
8 сентября 21-летний футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). В конце сентября хавбек перенес операцию на передней крестообразной связке коленного сустава.
В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.
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