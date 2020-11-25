Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков приступил к тренировкам на поле, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Мы ждали, Макс», — с такой подписью опубликован пост в Twitter.

Максим Глушенков вернулся к тренировкам на поле!



Мы ждали, Макс! ?? pic.twitter.com/RL5O7B8RhD — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020

8 сентября 21-летний футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). В конце сентября хавбек перенес операцию на передней крестообразной связке коленного сустава.

В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.