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Глушенков приступил к тренировкам на поле

16:48
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Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков приступил к тренировкам на поле, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Мы ждали, Макс», — с такой подписью опубликован пост в Twitter.

8 сентября 21-летний футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). В конце сентября хавбек перенес операцию на передней крестообразной связке коленного сустава.

В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.

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