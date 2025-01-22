«Коло-Коло» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Мендеса

Полузащитник Виктор Мендес перешел из ЦСКА в «Коло-Коло», сообщает пресс-служба чилийского клуба.

25-летний футболист присоединится к «Коло-Коло» после прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

С сентября 2024 года чилиец выступал за «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА. В составе самарской команды хавбек отметился голевой передачей за 13 встреч.

Мендес играл за армейцев с июля 2022 года. В составе ЦСКА полузащитник провел 71 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.