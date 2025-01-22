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Сегодня, 18:54

«Коло-Коло» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Мендеса

Даниил Аршавский
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Виктор Мендес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник Виктор Мендес перешел из ЦСКА в «Коло-Коло», сообщает пресс-служба чилийского клуба.

25-летний футболист присоединится к «Коло-Коло» после прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

С сентября 2024 года чилиец выступал за «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА. В составе самарской команды хавбек отметился голевой передачей за 13 встреч.

Мендес играл за армейцев с июля 2022 года. В составе ЦСКА полузащитник провел 71 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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РПЛ
ФК Коло-Коло
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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