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Сегодня, 18:59

Агент Барбоза считает, что «Зенит» не превосходит конкурентов по борьбе за победу в РПЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Спартак» поборется за чемпионство? Думаю, да. Но все зависит от стабильности — как в игре, так и внутри клуба. Если у тренера будет возможность делать все, что он хочет, если он будет получать необходимые усиления, то команда точно будет претендовать на чемпионство.

Мне кажется, и «Спартак», и «Краснодар» наравне с «Зенитом» поборются за трофей. Все зависит от того, кто будет более стабильным на протяжении всей второй части сезона. Наверное, мелкие детали будут играть определяющую роль», — сказал Барбоза «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Зенит» с 39 баллами находится на второй строчке, «Краснодар» с тем же количеством очков лидирует по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Динамо
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Манфред Угальде

Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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