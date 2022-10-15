Баринов — о матче с «Торпедо»: «Сегодня было ощущение, что мы выиграем»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от победы над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

— Сегодня было ощущение, что мы выиграем — мы и выиграли.

— Когда оно сложилось? Когда с базы выезжали?

— У меня да.

— Кулак болельщика подарил надежду?

— 100%. Еще б на стадионе были. Приехали в 11 часов в Баковку, увидели нашу новую базу. Для них тоже какой-то праздник.

— Сейчас можешь говорить с уверенностью, что вы не попадете в стыки?

— Да.

— Это позволяет тебе такое говорить то, что ты увидел на поле?

— Я вам вообще говорю. У нас не будет стыков. Все. Можем закрывать этот вопрос с вами и вашими экспертами.

— Что говорили болельщики в Баковке?

— Они сказали, что это принципиальный матч тоже: «Мы с вами, будем вас поддерживать. Сейчас проводим, к сожалению, не можем прийти на стадион».