Полузащитник «Краснодара» Ионов прокомментировал свое будущее в команде

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов ответил на вопрос о своем будущем в кубанском клубе.

«Мое будущее? Пока секрет. (Смеется.) Скоро все узнаете», — приводит «РБ Спорт» слова Ионова.

Ионов выступает за «Краснодар» с 2020 года. Его контракт с «быками» истекает по окончании текущего сезона.

На данный момент «Краснодар» идет на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 43 очка. В финале Пути регионов FONBET Кубка России, который прошел 17 мая, «Краснодар» обыграл «Урал» (2:1) и вышел в суперфинал турнира, где встретится с ЦСКА.