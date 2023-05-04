Петржела назвал главного соперника «Зенита» в чемпионате России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает «Спартак» главным соперником петербуржцев в РПЛ.

«Зенит» точно выиграет у «красно-белых», поэтому может оформить чемпионство в этом матче. У петербуржцев лучшая команда в России. «Спартак» — главный соперник «Зенита» на данный момент, но у них недостаточно качеств, чтобы обыграть «сине-бело-голубых», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

После 25 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» с 61 очком лидирует в турнирной таблице, опережая «Ростов» на 11 очков, а «Спартак» — на 12.