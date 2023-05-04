Дасаев не смог выбрать сильнейшего вратаря в российском футболе

Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев считает, что российские футбольные вратари играют одинаково, поэтому сложно среди них выделить самого лучшего.

«Трудно назвать самого сильного российского вратаря, потому что сейчас они играют, можно сказать, одинаково, выделить кого-то одного нельзя. Но неплохо в своем возрасте играет Игорь Акинфеев, неплохо в том году играл Матвей Сафонов, но в этом году почему-то не нравится, может быть, спад спортивной формы, трудно сказать. Есть Антон Шунин, Сергей Песьяков, наши спартаковцы Сашка Селихов и Сашка Максименко, но тут зависит от тренеров сборной России, кого будут брать», — приводит слова Дасаева ТАСС.

Дасаев является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака» и серебряным призером чемпионата Европы 1988 года.