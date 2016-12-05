Павел Врба: "Вчера в Махачкале мы тренировались при "+15"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба после гостевого поражения в матче 17-го тура чемпионата России от "Арсенала" (0:1) не стал оправдывать неудачу погодными условиями. Однако, по словам специалиста, снегопад не способствует качественному футболу.

– В сегодняшней игре было больше борьбы, чем непосредственно футбола, - сказал Врба. - И в этой борьбе счастье оказалось на стороне "Арсенала": они создали момент и смогли его реализовать.

– Не было ли у вас желания перенести этот матч на весну?

– Я не слышал о такой возможности, но, если бы это было можно было сделать, я точно был бы "за". Вчера в Махачкале мы тренировались при "+15".

– Вы дважды в этом сезоне сыграли с "Арсеналом", как вы считаете, стали ли туляки сильнее?

– Очень сложно сравнивать эти две игры, первая из которых проходила летом. Тогда было тепло, погода была футбольная. А в сегодняшних условиях сложно говорить о футболе как таковом, но я ни в коем случае не хочу оправдывать наше поражение этой причиной. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)