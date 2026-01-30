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30 января, 12:30

Сарычев объяснил, почему так и не получил приз от «Огонька» как лучший вратарь СССР-1991

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Бывший голкипер «Торпедо» Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о призе лучшему вратарю страны.

— Вы, лучший вратарь СССР 1991 года, так и не получили приз от «Огонька». Есть объяснение?

— Все совпало — страна развалилась, а я с января 1992-го уже играл в Корее. Ну и кому в Москве дело до футболиста, который улетел черт-те куда?

— Но вы же успели дать интервью «Огоньку», и на обложке декабрьского номера была ваша фотография.

— Вы, кстати, помните, кто до этого два года подряд признавался лучшим?

— Нет.

— Стас Черчесов. В 1989-м — заслуженно, никаких вопросов. А в 1990-м Саша Уваров был явно сильнее. Он и за московское «Динамо» играл здорово, и за сборную. Подробности выяснились, когда в конце 1991-го мне позвонили из «Огонька», чтобы договориться о съемке и интервью. Заодно я поинтересовался, по каким же критериям выбирают лучшего.

Корреспондент ответил: «Победителя определяют футбольные специалисты и журналисты. В этом году большинство проголосовали за вас». Я уточнил: «А в прошлом — за Черчесова?» — «Нет. Тогда Коротич был главным редактором, он за «Спартак» болел и продавил, чтобы приз достался Станиславу».

— Журнал-то сохранили?

— Да. Раньше в «Огоньке» фото вратаря года занимало пол-обложки. А тут впервые под снимок отдали ее целиком. Это был приятный сюрприз.

— Надо думать.

— Я с тренировки возвращался, вышел из метро, а возле автобусной остановки газетный киоск. Обернулся — на витрине журнальная обложка с моим портретом! Кругом народ. Мне так неловко стало. Купил парочку экземпляров — и поскорее домой.

Валерий Сарычев.Валерий Сарычев: «Спартак» предложил нам ничью в первом сезоне Романцева. Мы удивились — и сыграли 0:0»

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Валерий Сарычев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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