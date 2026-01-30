Сарычев объяснил, почему так и не получил приз от «Огонька» как лучший вратарь СССР-1991

Бывший голкипер «Торпедо» Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о призе лучшему вратарю страны.

— Вы, лучший вратарь СССР 1991 года, так и не получили приз от «Огонька». Есть объяснение?

— Все совпало — страна развалилась, а я с января 1992-го уже играл в Корее. Ну и кому в Москве дело до футболиста, который улетел черт-те куда?

— Но вы же успели дать интервью «Огоньку», и на обложке декабрьского номера была ваша фотография.

— Вы, кстати, помните, кто до этого два года подряд признавался лучшим?

— Нет.

— Стас Черчесов. В 1989-м — заслуженно, никаких вопросов. А в 1990-м Саша Уваров был явно сильнее. Он и за московское «Динамо» играл здорово, и за сборную. Подробности выяснились, когда в конце 1991-го мне позвонили из «Огонька», чтобы договориться о съемке и интервью. Заодно я поинтересовался, по каким же критериям выбирают лучшего.

Корреспондент ответил: «Победителя определяют футбольные специалисты и журналисты. В этом году большинство проголосовали за вас». Я уточнил: «А в прошлом — за Черчесова?» — «Нет. Тогда Коротич был главным редактором, он за «Спартак» болел и продавил, чтобы приз достался Станиславу».

— Журнал-то сохранили?

— Да. Раньше в «Огоньке» фото вратаря года занимало пол-обложки. А тут впервые под снимок отдали ее целиком. Это был приятный сюрприз.

— Надо думать.

— Я с тренировки возвращался, вышел из метро, а возле автобусной остановки газетный киоск. Обернулся — на витрине журнальная обложка с моим портретом! Кругом народ. Мне так неловко стало. Купил парочку экземпляров — и поскорее домой.