Сарычев объяснил, почему так и не получил приз от «Огонька» как лучший вратарь СССР-1991
Бывший голкипер «Торпедо» Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о призе лучшему вратарю страны.
— Вы, лучший вратарь СССР 1991 года, так и не получили приз от «Огонька». Есть объяснение?
— Все совпало — страна развалилась, а я с января 1992-го уже играл в Корее. Ну и кому в Москве дело до футболиста, который улетел черт-те куда?
— Но вы же успели дать интервью «Огоньку», и на обложке декабрьского номера была ваша фотография.
— Вы, кстати, помните, кто до этого два года подряд признавался лучшим?
— Нет.
— Стас Черчесов. В 1989-м — заслуженно, никаких вопросов. А в 1990-м Саша Уваров был явно сильнее. Он и за московское «Динамо» играл здорово, и за сборную. Подробности выяснились, когда в конце 1991-го мне позвонили из «Огонька», чтобы договориться о съемке и интервью. Заодно я поинтересовался, по каким же критериям выбирают лучшего.
Корреспондент ответил: «Победителя определяют футбольные специалисты и журналисты. В этом году большинство проголосовали за вас». Я уточнил: «А в прошлом — за Черчесова?» — «Нет. Тогда Коротич был главным редактором, он за «Спартак» болел и продавил, чтобы приз достался Станиславу».
— Журнал-то сохранили?
— Да. Раньше в «Огоньке» фото вратаря года занимало пол-обложки. А тут впервые под снимок отдали ее целиком. Это был приятный сюрприз.
— Надо думать.
— Я с тренировки возвращался, вышел из метро, а возле автобусной остановки газетный киоск. Обернулся — на витрине журнальная обложка с моим портретом! Кругом народ. Мне так неловко стало. Купил парочку экземпляров — и поскорее домой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0