Павел Худяков: «Тамбову» выгодно закончить чемпионат сейчас, но мы играем для болельщиков"

Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о последствиях приостановки чемпионата для своего клуба. После вчерашней победы над «Крыльями» (3:0) в матче 22-го тура тамбовский клуб занимает 11-е место в Тинькофф РПЛ.

— Как приостановка чемпионата повлияет на вас?

— Если чемпионат продлится еще месяц, конечно, надо думать, как продлевать контракты футболистов и штаба. Для меня — это не очень, потому что затратная часть серьезно увеличится — болезненно, но не до такой степени.

— Чем будет сейчас заниматься команда?

— На пару неделю всех закроем на карантин, а потом соберемся — либо в Тарасовке, либо в Тамбове — и будем тренироваться в закрытом режиме и готовиться к возобновлению чемпионата.

— От чего будет зависеть локация?

— От финансов. Сейчас будем решать.

— Как повлияет сложившаяся ситуация на подготовку стадиона в Тамбове?

— Для нас пауза — это плюс, потому что появится срок, чтобы привести стадион ко всем нормам, получить лицензию и выступать в новом сезоне дома.

— Какие есть подвижки?

— Дело в том, что под трибуной, на которой должна пройти реконструкция, проходит коллектор. Была бумажная волокита, но экспертизу подтвердили, заключение получено, и в ближайшие дни начнется строительство. В августе должны закончить.

— Какая атмосфера в команде после вчерашней победы над «Крыльями»?

— У нас она всегда очень хорошая. Команда мотивированная и сплоченная, и все ребята молодцы. Мы практически живем на выезде — проводим и домашние, и выездные игры, и тренируемся. Хочу поблагодарить «Спартак» за то, что договорились по Тарасовке, потому что подготовка идет там на высшем уровне. Питание, поле — супер, восстановление, баня — там есть все, чтобы готовиться к играм.

— Раз договорились со «Спартаком», значит, вы согласны с Леонидом Федуном, что чемпионат надо закончить после 22-х туров?

— Мнение двоякое. Конечно, для нас выгодно закончить чемпионат на 11-м месте, и даже на оставшиеся 8 туров большая затратная часть. Если сезон сейчас, то у клуба будет большая экономия. С другой стороны — мы играем для болельщиков, и для них не увидеть оставшиеся матчи — большой минус. Уверен, что с нашим коллективом мы уверенно сохраним прописку, доиграем чемпионат, и все у нас будет нормально. (Евгений Белоусов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.