Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался об игре «Локомотива» в матче 10-го тура РПЛ против «Химок». Он также высказался о дебюте полузащитника Дениса Глушакова и уходе Алексея Миранчука в «Аталанту».

— Думаю, во втором тайме игра не доставила особого удовольствия. У «Локомотива» сейчас есть время, чтобы что-то подправить. Будет двухнедельный перерыв на сборные. Отъезд Алексея Миранчука — огромная потеря. Невосполнимая. Брат старается, сегодня две голевые. Но заменить Алексея будет очень трудно.

Денису Глушакову тяжело. Это было видно сегодня. Он профессионально не тренировался очень долго. Но вообще, это усиление для «Химок». Он игрок, который может организовать игру в центре поля. Мог сегодня даже забить. (Сергей Федоров)