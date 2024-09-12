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Сегодня, 09:15

Осинькин: «Почему вы думаете, что Гарре неинтересно в «Крыльях» и он хочет уйти?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» выразил надежду, что полузащитник Бенхамин Гарре скоро выйдет на свой прежний уровень.

— Гарре пока не может набрать форму из-за травм. А вам не кажется, что дело еще и в его мотивации? Не считает ли аргентинец, что по своим игровым качествам он достоин выступать в клубе, который борется за медали?

— Почему люди делают выводы, что Гарре неинтересно в «Крыльях»? Только потому, что он из-за травм пропустил несколько туров? Причем повреждения у него совершенно разные. Нет какой-то тенденции. Зимой ему подлечили и подлатали колено, где-то в феврале «прочистили». В итоге весной он у нас почти не играл, приходил в себя. Кажется, только в последних трех турах того чемпионата он выходил в старте.

А сейчас Бенхамин уже повредил другую ногу в игре с «Ростовом». Прошлую осень он действительно провел в РПЛ очень ярко, у него был весьма высокий КПД. К аргентинцу проявляли интерес другие клубы. Но сейчас нам нужно говорить о сегодняшнем дне. Пока Гарре не может набрать форму, но при этом вы же не знаете, как он относится к тренировкам.

— Потому и спрашиваем.

— Поверьте, Гарре прекрасно работает! Он большой профессионал, готов комплексно подходить к своей игре, карьере. Щепетильно относится к питанию, восстановлению и дополнительным занятиям. Постоянно консультируется со специалистами, физиотерапевтами, в том числе и аргентинскими. Гарре хочет стать большим футболистом, хочет расти.

Но тут нужно учитывать и интересы клуба. То есть, если Гарре куда-то и уйдет, это предложение должно устроить и «Крылья», а не просто переход ради перехода. Мы все-таки в него вкладывались, ждали, когда восстановится. При этом надеемся, что Бенхамин вскоре выйдет на свой привычный уровень. На тренировках он уже выглядит хорошо, — сказал Осинькин «СЭ».

После 7 туров «Крылья Советов» с 6 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Игоря Осинькина читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
Игорь Осинькин
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