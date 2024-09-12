Осинькин: «Почему вы думаете, что Гарре неинтересно в «Крыльях» и он хочет уйти?»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» выразил надежду, что полузащитник Бенхамин Гарре скоро выйдет на свой прежний уровень.
— Гарре пока не может набрать форму из-за травм. А вам не кажется, что дело еще и в его мотивации? Не считает ли аргентинец, что по своим игровым качествам он достоин выступать в клубе, который борется за медали?
— Почему люди делают выводы, что Гарре неинтересно в «Крыльях»? Только потому, что он из-за травм пропустил несколько туров? Причем повреждения у него совершенно разные. Нет какой-то тенденции. Зимой ему подлечили и подлатали колено, где-то в феврале «прочистили». В итоге весной он у нас почти не играл, приходил в себя. Кажется, только в последних трех турах того чемпионата он выходил в старте.
А сейчас Бенхамин уже повредил другую ногу в игре с «Ростовом». Прошлую осень он действительно провел в РПЛ очень ярко, у него был весьма высокий КПД. К аргентинцу проявляли интерес другие клубы. Но сейчас нам нужно говорить о сегодняшнем дне. Пока Гарре не может набрать форму, но при этом вы же не знаете, как он относится к тренировкам.
— Потому и спрашиваем.
— Поверьте, Гарре прекрасно работает! Он большой профессионал, готов комплексно подходить к своей игре, карьере. Щепетильно относится к питанию, восстановлению и дополнительным занятиям. Постоянно консультируется со специалистами, физиотерапевтами, в том числе и аргентинскими. Гарре хочет стать большим футболистом, хочет расти.
Но тут нужно учитывать и интересы клуба. То есть, если Гарре куда-то и уйдет, это предложение должно устроить и «Крылья», а не просто переход ради перехода. Мы все-таки в него вкладывались, ждали, когда восстановится. При этом надеемся, что Бенхамин вскоре выйдет на свой привычный уровень. На тренировках он уже выглядит хорошо, — сказал Осинькин «СЭ».
После 7 туров «Крылья Советов» с 6 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Полностью интервью Игоря Осинькина читайте на сайте «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1