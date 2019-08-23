«Оренбург» заключил контракты с двумя новичками

Состав «Оренбурга» пополнили два новичка. Речь идет о полузащитнике «Динамо» Даниле Липовом и хавбеке «Рудара» Жиге Скофлеке, сообщает официальный сайт «Оренбурга».

19-летний Липовой перешел в клуб из Оренбурга на правах аренды. В нынешнем сезоне полузащитник провел 3 матча за молодежную команду бело-голубых.

25-летний Скофлек ранее выступал за «Шампион Целе» (Словения), «Алюминий» (Словения) и «Сталь» (Польша). В нынешнем сезоне он провел за «Рудар» 4 матча, в которых забил 2 гола.