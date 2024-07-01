Бабич прибудет в расположение «Спартака» 2 июля
Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович ответил на вопрос «СЭ», когда футболист вернется в расположение клуба после Евро-2024.
«Завтра», — сказал Стоянович «СЭ».
28-летний футболист не сыграл ни одного матча на турнире. Сборная Сербии заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф Евро-2024.
«Спартак» вышел из отпуска 19 июня. Под руководством Деяна Станковича команда успела провести один товарищеский матч. Красно-белые со счетом 3:1 победили «Торпедо».
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3
|Динамо
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|0
|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
|0
|0
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7
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|0
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|0
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|0
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8
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|0
|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0
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16
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
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