Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:17

Бабич прибудет в расположение «Спартака» 2 июля

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович ответил на вопрос «СЭ», когда футболист вернется в расположение клуба после Евро-2024.

«Завтра», — сказал Стоянович «СЭ».

28-летний футболист не сыграл ни одного матча на турнире. Сборная Сербии заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф Евро-2024.

«Спартак» вышел из отпуска 19 июня. Под руководством Деяна Станковича команда успела провести один товарищеский матч. Красно-белые со счетом 3:1 победили «Торпедо».

ФК Спартак (Москва)
Ален Бабич
2
8
Читайте также
Самая сексуальная спортсменка мира Алиса Шмидт раскрыла свои отношения
Орловский готов выступить в России после ухода из UFC
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Агент Барриоса сообщил, что полузащитник не покинет «Зенит»
Стало известно, какую позицию хочет усилить «Динамо» перед новым сезоном
Источник: форвард «Ростова» Голенков может перейти в «Динамо»
Елена Илюхина — о трансферах «Зенита»: «Следует пристальное внимание обращать — кто и что пишет в некоторых информационных изданиях»
Гол Кутателадзе принес «Пари НН» победу над сербской «Слободой»
В Италии оценили возможный трансфер полузащитника «Торино» Илича в «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Барриоса сообщил, что полузащитник не покинет «Зенит»

Новичок «Ростова» Ханкич: «Сказал жене, что Ростов напоминает Вену»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости