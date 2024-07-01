Бабич прибудет в расположение «Спартака» 2 июля

Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович ответил на вопрос «СЭ», когда футболист вернется в расположение клуба после Евро-2024.

«Завтра», — сказал Стоянович «СЭ».

28-летний футболист не сыграл ни одного матча на турнире. Сборная Сербии заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф Евро-2024.

«Спартак» вышел из отпуска 19 июня. Под руководством Деяна Станковича команда успела провести один товарищеский матч. Красно-белые со счетом 3:1 победили «Торпедо».