Никола Влашич - о голе "Оренбургу": "Надеюсь, их будет еще много"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал об эмоциях после победы в матче 2-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:1).

- Мы знали, что это очень важный матч, потому что в первом туре проиграли – цитирует Влашича официальный сайт ЦСКА. – Мы много обсуждали нашу игру: на тренировках, в раздевалке… Говорили о том, что нужно поменять. И одержали заслуженную победу.

– Именно твой гол вскрыл эту игру. Показалось, что это не был удар наудачу: ты попал именно туда, куда хотел…

– Мы обсуждали это с тренером. Он сказал мне, где я должен получать мяч и попросил идти в обводку, потому что это может изменить игру. Я старался выполнять эти указания. Рад, что забил первый гол сезона для ЦСКА. Надеюсь, их будет еще много!



– Какие мысли пронеслись в голове в тот момент, когда Игорь Акинфеев спас на последних минутах?

– Была передача в штрафную, и я увидел, что мяч летит прямо на того парня. Подумал: "Нет! Опять это случится с нами!" - Ведь мы столько уже напропускали в последние минуты… И тут Игорь делает сэйв! Эмоций было много, но я был скорее зол, потому что мы не должны были позволить даже подать, не то что пробить.