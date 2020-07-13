«Никакого нарушения Заболотного на Понсе не было». Версия Сергея Хусаинова

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0). Арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти после того, как голкипер южан Николай Заболотный правой ногой сбил нападающего Эсекиэля Понсе, выбежавшего один на один.

— В этом игровом эпизоде аргентинец выходил на ударную позицию, но мяч контролировал уже не на 100%, — цитирует Хусаинова Rusfootball. — И в этот момент вратарь Заболотный готовился к отбору мяча, но он скакнул у него подмышкой, а Понсе двигался по направлению голкипера. Заболотный, чтобы уйти от столкновения, наклонился влево, он был в статическом положении, никаких действий, направленных на воспрепятствование движения форварда «Спартака» он не предпринимал. Он замер, только голову убрав, чтобы не получить в лоб. Никакого нарушения тут не было.

Да, мяч, опять же, пролетел подмышкой у Заболотного, непонятно как это вообще случилось. Но в дальнейшем он вообще ничего не делал для того, чтобы помешать Понсе догнать мяч, вратарь просто зафиксировал себя в одном положении.

Судья не назначил пенальти в пользу «Спартака» и не удалил Заболотного. Почему?