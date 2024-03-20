Непомнящий — об Уткине: «Голос футбола моего детства. Знакомство, которым я очень горжусь»

Российский шахматист Ян Непомнящий выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Василия Уткина.

«Умер Василий Уткин. Один из лучших футбольных комментаторов и человек с потрясающим чувством русского языка. В 2016 году он позвал меня в Джон Донн на Никитском рассказать о первых двух партиях матча Карлсен-Карякин. Пришло, помнится, человек десять. Решили искать другие форматы. С тех пор изредка общались — переписывались преимущественно на футбольные темы. Голос футбола моего детства. Знакомство, которым я очень горжусь. Светлая память», — написал Непомнящий в своем Telegram-канале.

О смерти Уткина стало известно во вторник, 19 марта. 52-летний журналист работал на телевидении с 1994 года. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004 и 2005 годах.