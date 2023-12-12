Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:23

Обляков: «ЦСКА не хотел уходить на паузу на такой ноте, как сложилось в Краснодаре»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги 2023 года.

«Футбольный 2023 подошел к концу. В этом году мы выиграли Кубок России, взяли серебро. Были обидные поражения, яркие победы, матчи в самых разных погодных условиях. Не хотелось уходить на паузу на такой ноте, как сложилось в Краснодаре. Время подумать, перезагрузиться, отдохнуть и приступить к работе на сборах. Вернемся сильнее!» — написал Обляков в своем Telegram-канале.

В 18-м туре РПЛ ЦСКА на выезде проиграл «Краснодару» со счетом 0:1. Армейцы ушли на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Такое же количество баллов у «Рубина», который идет седьмым.

Обляков в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://t.me/obliakov98/235
Иван Обляков
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
Футболист умер в 21 год после удара молнии во время матча в Бразилии
США и Канада расширили антироссийские санкции
В США заявили о возможности финансировать Украину только пару недель
МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Агент Ренана опроверг информацию о возможном переходе защитника в «Вест Хэм»
Шалимов: «Отмечу у «Локомотива» Тикнизяна, который стал главным бомбардиром команды»
«Крылья Советов» продлили контракт с Костанца до 2028 года
«Ростов» объявил о расторжении контракта с Ионовым
Шалимов: «Потенциал Соболева позволяет забивать 20 мячей за сезон»
Ярошик: «Сейчас вижу изменения только в стартовом составе «Оренбурга», ничего более»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Байдачный оценил вклад Ивича в лидерство «Краснодара»

Назаренко хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости