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Сычевой — о предложении девушке после гола: «Любимов сказал, что должен был дать желтую, но он по-человечески отнесся»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой объяснил свое празднование первого гола в матче с «Динамо» (2:3) в 13-м туре РПЛ.

— Расскажите про празднование первого гола.

— Просто хотел сказать это родителям в который раз, только уже через телевизор. Они далеко находятся от меня. Лично сказать не могу, только по телефону. Решил сделать им приятно.

— Ты теперь все время думаешь над какими-то перформансом после голов?

— Почему нет?

— Что дальше? Ты уже задрал планку.

— Что-то буду придумывать. Думаю, всем зрителям нравится.

— Ты видел, какая разная была реакция на предложение?

— Сколько людей, столько и мнений. Я же не могу осуждать кого-то за их высказывание.

— Что сказали в клубе? Потому что эта карточка могла реально стать второй желтой?

— Ничего. Главное, что не ругали. Поздравили, сказали молодец. Если бы была по факту желтая, то, думаю, был бы другой разговор. Все хорошо.

— Что вам сказал Любимов?

— Он сказал, что должен был дать желтую. Я его поблагодарил за то, что он не дал. По-человечески отнесся к ситуации.

— Некоторый критики сказали: «Он бы еще там сексом занялся».

— Я на такие высказывания не обращаю внимания. Это люди неадекватные, я считаю.

— Твоя вторая половинка сказала да?

— Да. Она сказала «да». Она просто не ожидала, была в шоке. Любая девушка, думаю, была бы в шоке.

— Что было после матча?

— Встретились, она также была в шоке. Говорит, что самая счастливая на свете. Все, задачу выполнил.

— Сейчас уже не в шоке?

— Да, уже отошла. Сейчас думает насчет свадьбы. Когда? Планируем либо в июне, либо в июле.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Барселона

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21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
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Спартак

П1

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1.77
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
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Владимир Сычевой

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 9
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Кристиан Нобоа

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