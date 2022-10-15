Защитник «Динамо» Фернандес рассказал, почему его часто удаляют с поля

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, почему довольно часто получает красные карточки.

«Может быть, эмоциональное давление. Не знаю, в чем дело, почему так. В Парагвае я сыграл 100 с лишним матчей, у меня было два удаления, здесь 7 матчей и такое же количество удалений», — сказал Фернандес.

В первый раз 22-летний парагвавец удалился в игре 7-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:2). Затем получил две желтые карточки в матче 10-го тура с «Зенитом» (0:2).

«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.