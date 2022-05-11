Ринат Билялетдинов считает Клаудиньо лучшим игроком сезона-2021/22 РПЛ

Бывший тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал, кого считает лучшим игроком завершающегося сезона Тинькофф РПЛ.

«Динамо» сползло к концу сезона, хотя можно было бы там кого-то поискать. Допустим, Захаряна, но нет. В «Спартаке» ровным счетом ничего. «Краснодар» — тоже. «Локомотив» — серенький. ЦСКА — ну, нет. Боже, даже не знаешь, кого назвать. Наверное, кого-то нужно искать в «Зените». Пусть будет Клаудиньо. Какой-то он нестандартный, у него есть креативное исполнение. В общем, заметная фигура для чемпионата и качественный легионер, который определял атакующую мощь «Зенита», — цитирует Билялетдинова «Комсомольская правда».

В этом сезоне Клаудиньо провел 22 матча в РПЛ, отметившись 8 голами и 4 ассистами. «Зенит» стал чемпионом России по итогам текущего розыгрыша.