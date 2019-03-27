На Шнурова подали заявление в СК за оскорбительные слова в адрес Москвы, сказанные в эфире Z+

Продюсер Андрей Разин принял решение написать заявление в Следственный комитет на музыканта Сергея Шнурова за его слова в адрес Москвы, которые были произнесены в программе Z+, первый выпуск вышел перед матчем 20-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (1:1).

Шоу получилось неоднозначным как для зрителей, так и для участников. Ведущая Мария Командная даже отказалась от гонорара и пожелала создателям в дальнейшем сделать что-то стоящее. Музыкант Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев участвовали в эфире. Они по очереди говорили о том, почему не любят Питер и Москву в достаточно жесткой форме.

Шнуров проводил параллели между Москвой и *** [вагиной]. Лебедев сравнивал весенние сугробы в Санкт-Петербурге с временами блокадного Ленинграда. Кроме того, в какой-то момент на связь вышел блогер Илья Варламов и в таких же выражениях рассказал о двух городах. В итоге эфир вызвал отрицательную оценку аудитории. Многие возмущались в соцсетях.

– Ввиду того, что правительство Москвы, все-таки, решило не связываться с Сергеем Шнуровым после оскорбления Москвы и москвичей нецензурными словами, я так и не дождался от него никаких извинений перед москвичами. Мало того, Шнуров побежал, как трусливый заяц, в прокуратуру с просьбой защитить его от москвичей. Сначала наговорил гадости, а потом прячется как крыса. В связи с этим, я принял решение сегодня из города Тюмени, где я нахожусь на гастролях, заказным письмом направить заявление Александру Ивановичу Бастрыкину о привлечении Шнурова к уголовной ответственности за деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей, – написал Разин в своем Инстаграме.

Ранее президент "Зенита" Александр Медведев прокомментировал запуск развлекательного клубного канала "Z+". По его словам, скоро будет представлена новая концепция канала, которая, по его мнению, футбол должен быть его центральной темой.