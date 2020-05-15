Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заявление фанатского объединения железнодорожников United South, которое требует отставки руководства из-за непродления контракта с главным тренером Юрием Семиным. Об уходе специалиста было объявлено 14 мая, его место займет Марко Николич.

— Заявления я не видел, — сообщил Мещеряков.

— Фанаты требуют отставки руководства. Будете налаживать отношения с ними?

— Мы ни с кем их не портили.

— Вы же видели, какая реакция была в социальных сетях на известия о смене главного тренера?

— Да, реакция была. Каждый принимает решение исходя из имеющейся информации.

— Не боитесь, что, когда зрителям разрешат посещать стадионы, посещаемость «Локомотива» будет минимальной?

— Давайте посмотрим. (Евгений Белоусов)