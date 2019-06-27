Мурад Мусаев: "Вилена не сыграет с ЦСКА, возможно, следующую игру он тоже пропустит"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев перед матчем Кубка Париматч Премьер против ЦСКА​ рассказал о новичках клуба.

– Тонни Вилена сегодня не сыграет, возможно, следующую игру он тоже пропустит. Ему нужно время, чтобы поучаствовать в игровых упражнениях, набрать определенные кондиции. В финальном турнире Лиги наций он практически не играл, тренировался только индивидуально, не хотелось бы рисковать его здоровьем.

Намли? Да, он в составе. Отыграет 45-60 минут. Хотелось бы, в первую очередь, посмотреть его на позиции "десятого" номера. В "Зволле" он часто опускался глубоко, за счет ведения протаскивал мячи. Также он может играть на фланге. Попробуем два варианта, начнем с "десятого" номера, на сборах еще попробуем использовать его на фланге.

Погода, конечно, неприятная. Хотелось бы играть в более прохладную погоду, но ничего не сделаешь. В Краснодаре тоже было жарко, когда проводили первый сбор. Все в одинаковых условиях, будем работать.

Что нужно знать о летнем турнире в Австрии: регламент и календарь игр, расписание и результаты матчей, турнирная таблица