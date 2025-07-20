Мостовой — о матче с «Ростовом»: «С Соболевым решили, что нужно завести всех»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями от матча 1-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

— Не скажу, что положительные. В первом тайме мы анализировали игру, думали, что делать, если выйдем на поле. Когда выходили с Сашей Соболевым, тоже обсуждали это и решили, что нужно завести всех. Думаю, у нас получилось. Эмоции такие... Странные. Вроде бы победили, перехватили инициативу, включили характер, но концовка матча получилась тревожной, неприятной. Поэтому двоякие ощущения, — цитирует футболиста пресс-служба сине-бело-голубых.

В матче 27-летний россиянин отметился голом с пенальти на 79-й минуте.

В следующем туре петербржцы встретятся с «Рубином».