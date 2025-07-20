Нино — об изучении русского языка: «Трудно, но я стараюсь»

Защитник «Зенита» Нино рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка.

— Трудно, но я стараюсь. Я учу каждый день. Пока еще не понимаю все и не могу сказать все. Учу каждый день, шаг за шагом, — сказал футболист на русском.

28-летний бразилец выступает за петербургский клуб с января 2024 года.