«Ахмат» — «Рубин»: казанцы обыгрывают грозненскую команду после первого тайма

«Рубин» ведет в счете после первого тайма матча 1-го тура чемпионата России против «Ахмата» — 1:0.

На 24-й минуте игры голом отметился нападающий казанцев Дардан Шабанхаджай.

В первом тайме четыре игрока «Рубина» получили по желтой карточке. Судья показал предупреждение Илье Рожкову, Велдину Ходже, Богдану Йокичу и Дмитрию Кабутову.

Матч проходит на «Ахмат Арене» в Грозном.