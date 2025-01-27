Metaratings: «Зенит» может вернуть Адамова из «Ахмата»

«Зенит» рассматривает вариант с возвращением из аренды в «Ахмат» защитника Арсена Адамова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в контракте между клубами есть опция досрочного возврата 25-летнего россиянина. Отмечается, что «Зенит» рассматривает подписание игрока на позицию правого защитника, несмотря на потенциальное возвращение Адамова.

В этом сезоне защитник провел в РПЛ 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.