Мельникова рассказала о встрече с Щербаковой на матче «Спартака»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала «СЭ», о чем общалась с фигуристкой Анной Щербаковой на матчах «Спартака».

«Пересекались ли с Анной Щербаковой? Да. Мы здесь увиделись первый раз, пообщались. Успели обсудить футбол, атмосферу на стадионе, специфику спорта», — сказала Мельникова «СЭ».

Ранее Мельникова объяснила, почему болеет за «Спартак».