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Сегодня, 17:22

Медведев: «Соболев находится в очень хорошей физической форме»

Алексей Михайлов
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в ходе презентации новичка клуба Александра Соболева ответил на вопрос о спортивной форме нападающего.

Ранее действующий чемпион России по футболу объявил о переходе 27-летнего форварда из «Спартака». Соболев подписал контракт по схеме 3+1, ориентировочная сумма трансфера — 10 миллионов евро.

— Известно, что индивидуальные тренировки не могут подменить тренировки в команде. Завтра Александр приедет на базу, хотя команда в отъезде, и начнет работать. Результаты УМО (углубленного медицинского обследования, — Прим. «СЭ») показывают, что он находится в очень хорошей физической форме.

Соболев с 2020 года выступал за «Спартак». В нынешнем сезоне футболист провел на поле за московскую команду всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с красно-белыми.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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Ахмат – Акрон
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