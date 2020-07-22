РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Матч ЦСКА — «Тамбов» состоится. Заявление РПЛ по ситуации с коронавирусом в армейском клубе

17:40
Арнор Сигурдссон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арнор Сигурдссон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

РПЛ выступила заявлением относительно результатов тестов на коронавирус игроков ЦСКА Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона.

«По итогам проведенного тестирования у двух представителей ЦСКА были выявлены тесты с результатом «сомнительно». Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.

Клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и провел необходимые профилактические мероприятия.

Остальные представители ЦСКА повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты. Команда примет участие в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

Встреча ЦСКА — «Тамбов» состоится 22 июля. Начало — 19.00 (мск). Напомним, что московский клуб имеет шансы занять третье место и завоевать путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

ЦСКА — Тамбов

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25162.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
17
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир