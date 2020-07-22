Матч ЦСКА — «Тамбов» состоится. Заявление РПЛ по ситуации с коронавирусом в армейском клубе
РПЛ выступила заявлением относительно результатов тестов на коронавирус игроков ЦСКА Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона.
«По итогам проведенного тестирования у двух представителей ЦСКА были выявлены тесты с результатом «сомнительно». Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.
Клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и провел необходимые профилактические мероприятия.
Остальные представители ЦСКА повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты. Команда примет участие в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
Встреча ЦСКА — «Тамбов» состоится 22 июля. Начало — 19.00 (мск). Напомним, что московский клуб имеет шансы занять третье место и завоевать путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
Дополнительная информация: