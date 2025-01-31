Николич — о голе Мусаева в ворота «Ростова»: «Он главный бомбардир ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал гол нападающего команды Тамерлана Мусаева в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (1:0).

— Мусаев сегодня забил. Он не разочаровал?

— Я уже давно говорил, что нам нужно усиления не в линию атаки. Нам нужен качественный нападающий, способный решать исходы игр. Это не вопрос к Мусаеву. Он супер парень, старающийся, забивающий. Он главный бомбардир нашей команды. Но мы играем не одним нападающим. Это усиление сделает всех ребят сильнее.

— Вы сейчас чувствуете, что характер команды изменился?

— Я очень доволен. Еще месяц до официальных игр. Но парни работают, стараются, несмотря на нагрузки. Если мы также продолжим и обойдемся без травм, этот рабочий процесс даст мне уверенность в хорошем результате весной.

— Пьянич сегодняшний насколько сильно отличается от Пьянича осенней версии?

— Очень сильно отличаются. Он набирает форму. Это видно по тренировкам и это видно даже по сегодняшней игре.