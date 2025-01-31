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Сегодня, 22:20

Николич — о голе Мусаева в ворота «Ростова»: «Он главный бомбардир ЦСКА»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал гол нападающего команды Тамерлана Мусаева в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (1:0).

— Мусаев сегодня забил. Он не разочаровал?

— Я уже давно говорил, что нам нужно усиления не в линию атаки. Нам нужен качественный нападающий, способный решать исходы игр. Это не вопрос к Мусаеву. Он супер парень, старающийся, забивающий. Он главный бомбардир нашей команды. Но мы играем не одним нападающим. Это усиление сделает всех ребят сильнее.

— Вы сейчас чувствуете, что характер команды изменился?

— Я очень доволен. Еще месяц до официальных игр. Но парни работают, стараются, несмотря на нагрузки. Если мы также продолжим и обойдемся без травм, этот рабочий процесс даст мне уверенность в хорошем результате весной.

— Пьянич сегодняшний насколько сильно отличается от Пьянича осенней версии?

— Очень сильно отличаются. Он набирает форму. Это видно по тренировкам и это видно даже по сегодняшней игре.

Тамерлан Мусаев, Максим Мухин и&nbsp;Виллиан Роша. Николич перестраивает ЦСКА на новую схему. Игру с «Ростовом» украсил шикарный гол Мусаева
Тамерлан Мусаев
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
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