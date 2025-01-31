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Сегодня, 22:20

Мойзес высказался о своей новой позиции в схеме ЦСКА

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал матч против «Ростова» (1:0) и высказался о своей позиции в новой схеме армейцев.

— Понятно, что мы должны иметь терпение. Мы находимся на предсезонном сборе. Эти товарищеские игры нужны для того, чтобы мы набрали ритм, чтобы физическая подготовка постоянно улучшалась. Могу поздравить нашу команду и команду соперника. Понятно, что сейчас никто не готов на сто процентов. Самое важное — продолжать работать.

— Как происходит перестройка на новую схему? Насколько сложно играть с двумя центральными защитниками?

— Главный тренер выбрал эту схему. Каждый день он с нами разговаривает. Мне кажется, команда хорошо отвечает его требованиям. Понятно, что необходимо время, нужно сыграть официальные матчи по этой схеме. Но наш предсезонный сбор сейчас проходит в высшей степени прекрасно, великолепно.

— Насколько вам удобно играть левого защитника?

— Люблю эту позицию. Это моя оригинальная позиция. Главный тренер тоже разговаривал со мной. Сказал, чтобы я был терпелив. Два года не играю на этой позиции. Но Николич дал мне полную уверенность. Я знаю о своем таланте, отдаю себе отчет. Готов играть как на позиции латераля, так и на позиции защитника.

В этом сезоне на счету 29-летнего бразильца 25 матчей во всех турнирах, два гола и две результативные передачи.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Спартак

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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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