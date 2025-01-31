Мойзес высказался о своей новой позиции в схеме ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал матч против «Ростова» (1:0) и высказался о своей позиции в новой схеме армейцев.

— Понятно, что мы должны иметь терпение. Мы находимся на предсезонном сборе. Эти товарищеские игры нужны для того, чтобы мы набрали ритм, чтобы физическая подготовка постоянно улучшалась. Могу поздравить нашу команду и команду соперника. Понятно, что сейчас никто не готов на сто процентов. Самое важное — продолжать работать.

— Как происходит перестройка на новую схему? Насколько сложно играть с двумя центральными защитниками?

— Главный тренер выбрал эту схему. Каждый день он с нами разговаривает. Мне кажется, команда хорошо отвечает его требованиям. Понятно, что необходимо время, нужно сыграть официальные матчи по этой схеме. Но наш предсезонный сбор сейчас проходит в высшей степени прекрасно, великолепно.

— Насколько вам удобно играть левого защитника?

— Люблю эту позицию. Это моя оригинальная позиция. Главный тренер тоже разговаривал со мной. Сказал, чтобы я был терпелив. Два года не играю на этой позиции. Но Николич дал мне полную уверенность. Я знаю о своем таланте, отдаю себе отчет. Готов играть как на позиции латераля, так и на позиции защитника.

В этом сезоне на счету 29-летнего бразильца 25 матчей во всех турнирах, два гола и две результативные передачи.