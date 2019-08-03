Малком дебютировал за "Зенит", выйдя на замену вместо Сутормина в матче с "Краснодаром"

Новичок "Зенита", нападающий Малком дебютировал за питерский клуб в матче 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром". 22-летний бразилец вышел на поле на 71-й минуте встречи, заменив полузащитника Алексея Сутормина​.

Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" 2 августа. Контракт с нападающим рассчитан на пять лет.

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