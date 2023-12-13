Деменко: «Медина — самое большое разочарование среди новичков «Спартака»
Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко подвел итоги первого отрезка сезона РПЛ для «Спартака».
«Если бы команда добрала очка четыре, то можно было бы поставить четверку, ведь разница с конкурентами была бы в одну игру. Нападение у команды есть, но еще один хороший игрок не помешал бы. Мы видели историю с Соболевым. Надеюсь, Абаскаль уберет принципиальные моменты с дисциплиной. С Соболевым «Спартак» играет очень интересно. Много атак можно развивать. Из новичков выделю Бабича. Бонгонда неплохо начал сезон, но, видимо, снизил к себе требования, потому что в конце мы вообще его не видели на поле. Что касается Рябчука — это неплохой защитник, быстрый, но мы видели очень много брака с его стороны. А если говорить о Медине, вначале он неплохо смотрелся, но все ждали от него большего. Для меня это самое большое разочарование, если говорить о новичках «Спартака», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5