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Сегодня, 18:48

Мошенники вымогали деньги у ветеранов российского футбола, ссылаясь на ФСБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мошенники попытались обмануть ветеранов российского футбола, сообщает Sport24.

По информации источника, несколько дней назад экс-тренеру сборной России Борису Игнатьеву в мессенджере пришло сообщения с якобы аккаунта президента российского Союза ветеранов футбола Александра Мирзояна. В сообщении было сказано б обращении из управления ФСБ по поводу утечки данных члена Союза ветеранов.

Игнатьев связался с Мирзояном, который подтвердил, что не писал этого. Позже подобные сообщения получили и другие ветераны. Все они обратились в комитет по безопасности РФС, который написал обращение в следственные органы.

Источник: Sport24
Футбол
Александр Мирзоян
Борис Игнатьев
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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