Лука Гагнидзе рассказал, почему переехал в польский «Ракув»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал, почему принял решение перейти в «Ракув» в сезоне-2021/22.

«Я хотел получить игровую практику в Европе, почувствовать на себе другой чемпионат, сыграть в еврокубках. Но после перехода я получил травму, а когда понял, что не буду там играть, принял решение вернуться в Россию», — сказал Гагнидзе «РБ Спорт».

Гагнидзе перешел в «Ракув» в марте 2022 года из «Урала». В составе польской команды хавбек провел один матч во всех турнирах.