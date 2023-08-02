Лука Гагнидзе рассказал, почему переехал в польский «Ракув»
Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал, почему принял решение перейти в «Ракув» в сезоне-2021/22.
«Я хотел получить игровую практику в Европе, почувствовать на себе другой чемпионат, сыграть в еврокубках. Но после перехода я получил травму, а когда понял, что не буду там играть, принял решение вернуться в Россию», — сказал Гагнидзе «РБ Спорт».
Гагнидзе перешел в «Ракув» в марте 2022 года из «Урала». В составе польской команды хавбек провел один матч во всех турнирах.
Источник: РБ Спорт
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