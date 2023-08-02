Боснийский нападающий «Балтики» Гузина: «Никогда не испытывал давления из-за выступления в России»

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина ответил «СЭ» на вопрос о возможном давлении из Боснии и Герцеговины из-за выступления в России.

«На меня никогда не давили из Боснии из-за выступления в России. Это исключено», — сказал Гузина «СЭ».

Гузина выступает за «Балтику» с июля 2022 года. На его счету 14 голов и 9 результативных передач в 36 матчах за калининградцев во всех турнирах.