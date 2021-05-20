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Ловрен заявил, что не жалеет об уходе из «Ливерпуля» в «Зенит»

08:47
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что не жалеет об уходе из «Ливерпуля», несмотря на проблемы мерсисайдцев с центральными защитниками в сезоне-2020/21.

«Я ни о чем не жалею. На момент, когда я принимал решение, оно было правильным. Проблемы «Ливерпуля» с центральными защитниками? Кто мог знать? Все равно, что спрашивать после лотерейного розыгрыша: «Почему ты не обвел правильные числа?». Как будто кто-то знал, что все будет именно так. Это так не работает.

Было тяжело, ведь у меня трое детей, которые ходят в школу, у нас с женой есть ежедневные привычки. Да и уезжать от таких друзей, как Мохамед Салах, очень грустно. Это часть футбола, иногда приходится менять клубы. Я принял это. Быстро справился, потому что был сфокусирован на выполнении целей на сезон с «Зенитом». Все еще слежу за «Ливерпулем», когда есть время, смотрю матчи, общаюсь с Салахом, Шачири, Хендерсоном и Вайналдумом», — приводит Goal слова Ловрена.

Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» летом 2020 года. В сезоне-2020/21 31-летний хорват провел 28 матчей за команду из Санкт-Петербурга, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/lovren-opens-up-on-why-he-left-liverpool-and-salah/1iym2qdu79is71esi4ruhqwhvh

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