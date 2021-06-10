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Ловрен считает, что между хорватами и русскими нет больших различий

10:46
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что не видит большой разницы между хорватами и русскими.

«Когда я переезжаю в новую страну, то сразу стараюсь понять местные традиции. Первая русская традиция, с которой я познакомился — попробовал борщ с водкой, а потом сходил в баню, после чего меня обтерли снегом. Не знаю, что будет дальше, но мне интересно.

Мне нравится менталитет русских, они похожи на нас, хорватов. Проблем с адаптацией в России у меня не возникло, даже с языком, потому что в хорватском много похожих слов. Может, есть определенные проблемы с погодой, но впереди еще много времени, чтобы привыкнуть", — цитирует Sky Sports Ловрена.

Ловрен выступает за «Зенит» с лета 2020 года, он перешел в российскую команду из «Ливерпуля». В сезоне-2020/21 31-летний хорват провел 28 матчей за сине-бело-голубых, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/story-telling/13950/12328713/dejan-lovren-former-liverpool-defender-on-englands-scary-talent-and-croatia-being-dark-horses-at-euro-2020

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Иван Торопцев все материалы автора
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