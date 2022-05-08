Гол Миранчука с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Рубином»

«Локомотив» переиграл «Рубин» в заключительном матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного мяча в конце второго тайма стал полузащитник «Локо» Антон Миранчук. Он реализовал пенальти на 87-й минуте.

Для Миранчука, который пропустил несколько месяцев из-за травмы, этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

«Локо» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался в зоне стыковых матчей: 13-е место и 29 очков.

В следующем туре казанцы в гостях сыграют против «Урала», а «Локомотив» на своем поле примет «Динамо».