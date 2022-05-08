«Локомотив» — «Рубин»: Антон Миранчук забил первый гол в сезоне
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал пенальти в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он открыл счет на 87-й минуте встречи -1:0.
Для Миранчука этот гол стал первым в нынешнем сезоне.
Игрок пропустил несколько месяцев из-за травмы.
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|
Локомотив – Динамо
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Ростов – Химки
|- : -
|14.05
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|
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|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
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|
Спартак – Зенит
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