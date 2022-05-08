«Локомотив» — «Рубин»: Антон Миранчук забил первый гол в сезоне

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал пенальти в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он открыл счет на 87-й минуте встречи -1:0.

Для Миранчука этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

Игрок пропустил несколько месяцев из-за травмы.