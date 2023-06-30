«Хартс» интересуется форвардом ЦСКА Адольфо Гайчем
Шотландский «Хартс» интересуется нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем, сообщает Edinburgh News.
В минувшем сезоне 24-летний Гайч выступал за итальянскую «Верону» на правах аренды.
Ранее агент Гайча заявил, что «Верона» хочет сохранить игрока.
В сезоне-2022/23 Гайч провел 16 матчей за «Верону» в серии А, на его счету 2 гол и 1 результативная передача.
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