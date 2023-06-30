«Хартс» интересуется форвардом ЦСКА Адольфо Гайчем

Шотландский «Хартс» интересуется нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем, сообщает Edinburgh News.

В минувшем сезоне 24-летний Гайч выступал за итальянскую «Верону» на правах аренды.

Ранее агент Гайча заявил, что «Верона» хочет сохранить игрока.

В сезоне-2022/23 Гайч провел 16 матчей за «Верону» в серии А, на его счету 2 гол и 1 результативная передача.