Лодыгин не готов рассматривать предложения из России

Вратарь Юрий Лодыгин, выступавший в минувшем сезоне в "Олимпиакосе" на правах аренды, не рассматривает варианты продолжения карьеры в России после окончания контракта с "Зенитом".

– Я не готов рассматривать предложения из России, – приводит ТАСС слова Лодыгина. – Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть – это "Зенит", но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю. На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще играть.

Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 года. В составе петербургского клуба он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок (дважды) страны. Игрок был арендован "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19 и провел 4 матча во всех турнирах, пропустив шесть мячей, и стал серебряным призером чемпионата Греции.