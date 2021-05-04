Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» результаты голосования по поводу разрешения «Оренбургу» играть в РПЛ в качестве исключения.

«На сколько я осведомлен, в прошлый раз «Оренбург» с такими же недочетами попал в РПЛ. И с того времени, на стадионе ничего не было сделано. Все преподносят так, что им отказали только из-за нехватки мест, но это не так. Проголосовавшие люди понимают, что не каждый регион может собрать по двадцать тысяч болельщиков на стадионе. Разве когда команда выходит в Лигу чемпионов, она начинает возникать по поводу регламента? Нет, потому что каждый понимает, если что-то не будет исполнено, вы получите под зад коленом, и никто с вами разговаривать не будет. В первую очередь, стадион должен соответствовать своими раздевалками, чтобы там не текла ржавая вода, трубы не прорывало. Нужно сделать нормальные судейские, чтобы людям было приятно приезжать на игры. Если условия не соблюдаются, вопросов быть не должно. Пустите лучше «Нижний Новгород», у них стадион отличный», — сказал Червиченко.

Как ранее стало известно «СЭ», на прошедшем во вторник в Москве совещании РПЛ лига и клубы не поддержали исключение для «Оренбурга», который идет на 2-м месте в ФНЛ и претендует на выход в РПЛ, но чей стадион не отвечает требованиям для команд высшего дивизиона по вместимости.

«Оренбург» с 88 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ после 40 туров.