14 августа, 13:50

Лещенко поддержал идею введения потолка зарплат в РПЛ: «Почему платят безумные деньги, если нет своей «Баварии» или «ПСЖ?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном появлении потолка зарплат в РПЛ.

«Я считаю, что потолок зарплат нужен во всех видах спорта. Зависть никто не отменял в нашем мире и в нашей жизни. Никуда от этого не деться. Я понимаю, когда большие деньги получают легионеры, которые представляют нас в еврокубках. Это витрина, мы должны хорошо выглядеть. А сейчас то чего? Играем между собой. Все играют одинаково. Средние команды, средние игроки. У нас нет своей «Баварии» или «ПСЖ». Почему тогда здесь платят какие-то безумные деньги?» — сказал Лещенко «СЭ».

11 августа сообщалось, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.

ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
  • ANTI BOMG

    Проблема не в том ЧТО платят большие деньги, а КТО платит и ОТКУДА их берут.

    15.08.2025

  • Динамов

    Тоже верно, потолок зарплат должен быть введён по всей России, чтобы уничтожить богачей и все граждане России зарабатывали примерно одинаковые деньги (чтобы разница между самым бедным гражданином в стране и самым богатым по размеру ежемесячного заработка была не более, чем в ПЯТЬ РАЗ!).

    14.08.2025

  • Динамов

    Оклады футболистов РПЛ должны быть такими же, как у работяг на заводах - а все большие деньги записывать только в раздле премиальных за гол+пас по итогам всего чемпионата! Тогда, чтобы получить большие деньги, им придётся СТАРАТЬСЯ ВЕСЬ ГОД!

    14.08.2025

  • m_16

    Это хорошо, если ртом.

    14.08.2025

  • Millwall82

    не в потолке дело, это Россия и средств обхода этого потолка будет миллион. Как у хоккейного СКА, что им налоговая или какой-то мальчик из ЛДПР. Потому утопия в чистом виде.

    14.08.2025

  • Berkut-7

    Какой же он глупый и недалёкий человек, поразительно,а ведь в костюме и рубашке ходит.

    14.08.2025

  • ostap1979

    Певцов песен ртом тоже надо под потолок загнать.

    14.08.2025

  • Nik

    а потолок зарплат у пивунов ты поддержишь?

    14.08.2025

  • prozas

    а на СВО с народа собирают

    14.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Лёва лет 50 под фанеру херачит и получает не меньшие бабки (причём зачастую государственные)

    14.08.2025

  • Valekka

    То что я своими ушами слышал и глазами видел : Г.Иркутск 1984 год .Алла Пугачёва отдаёт свой номер в гостиннице женщине с Севера,которая привезла ребёнка на операцию.Разговор был в гостинице "Ангара",где женщине не давали номер! Тот же год,Торговый Центр г.Иркутск. София Ротару говорит своим сопровождающим " Уберите это стадо,я не хочу провоняться!" Через день в той же Гостинице "Ангара" София в 9 утра ,видимо после запойной ночи,кричит в коридоре : "Есть ли в этом свинарнике нормальный слуга!" 2005 Актау Казахстан,Киркоров утром весь всколоченный идёт по коридору и восклицает :" Кто-нибудь в этой помойке может мне холодного пива принести?!" 2018 год В.Талызина,гуляющая возле дома увидела упавшего мигранта,который поскользнулся и сломал руку,вызвала скорую,попросила подождать,пошла домой,вынесла деньги и сказала врачу соскорой " Здесь 30000,полечите нормально!" Люди всегда люди,а экранная вывеска не всегда правдива. Сукачёв охотно ,радушно пообщался,а К.Аванесян публично послал!

    14.08.2025

  • АльбертХ

    Уж лучше пел и не дурил.

    14.08.2025

  • Valekka

    Это тот Лещенко,который говорил :" Как мне надоело развлекать это быдло?"!!

    14.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Потолок зарплат артистам - обязателен. Миска супа, 100 рублей карманных денег и оплата билетов на проезд до мероприятия и назад. Этого вполне достаточно будет.:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    14.08.2025

  • shpasic

    Telegram-канал «Звездач» опубликовал скриншот с сайта госзакупок, согласно которому Лещенко заработал 2 млн 700 рублей за свое выступление на международном фестивале-конкурсе патриотической песни.

    14.08.2025

