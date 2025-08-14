Лещенко поддержал идею введения потолка зарплат в РПЛ: «Почему платят безумные деньги, если нет своей «Баварии» или «ПСЖ?»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном появлении потолка зарплат в РПЛ.

«Я считаю, что потолок зарплат нужен во всех видах спорта. Зависть никто не отменял в нашем мире и в нашей жизни. Никуда от этого не деться. Я понимаю, когда большие деньги получают легионеры, которые представляют нас в еврокубках. Это витрина, мы должны хорошо выглядеть. А сейчас то чего? Играем между собой. Все играют одинаково. Средние команды, средние игроки. У нас нет своей «Баварии» или «ПСЖ». Почему тогда здесь платят какие-то безумные деньги?» — сказал Лещенко «СЭ».

11 августа сообщалось, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.